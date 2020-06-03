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Системних порушників ПДР хочуть позбавляти водійський прав

Вероніка Рой

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Міністерство внутрішніх справ планує ініціювати законопроєкт, за яким громадяни, котрі постійно перевищують швидкість, змушені будуть перескладати іспит в автошколі. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає пресслужба МВС.

 

«Якщо штрафів назбирається більше ніж 10 чи 15, то така особо повинна лишитися без прав і вона буде змушена перескладати іспит на їх отримання», – зазначив він.

Водночас Антон Геращенко пояснив, що є декілька можливостей сплачувати штрафи за перевищення швидкості в автоматичному режимі. Перша  – коли на адресу реєстрації транспортного засобу приходить лист-повідомлення з адміністративним протоколом. На протоколі є QR-код,  порушник може зайти і навіть переглянути момент перевищення швидкості. Якщо смартфон підключений до системи банківських платежів, то штраф можна сплатити відразу.

Другий варіант – зареєструватися на сайті «Електронний кабінет водія». Штрафи будуть приходити як повідомлення.

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