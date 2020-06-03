Начальник львівської Академії сухопутних військ взяв участь у нараді з президентом щодо вищої освіти

Начальник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук взяв участь у зустрічі президента України Володимира Зеленського з ректорами провідних закладів вищої освіти. Про це Павло Ткачук повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Захід відбувся 2 червня. У зустрічі також взяли участь заступник керівника Офісу Президента Юрій Костюк та голова парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

«На запрошення Офісу Президента України та за дорученням Міністра оборони України Андрія Тарана та Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-полковника Руслана Хомчака мав честь взяти участь у зустрічі Президента України Володимира Зеленського з ректорами провідних закладів вищої освіти України», – зазначив Павло Ткачук.

Президент України Володимир Зеленський разом з головою Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергієм Бабаком та ректорами закладів вищої освіти обговорили актуальні виклики, що стоять перед закладами вищої освіти, особливо з питань підготовки фахових кадрів.

«Приємно, що Глава держави вчергове продемонстрував своє турботливе відношення до питань вищої освіти та підтримав багато пропозицій, що прозвучали під час зустрічі. Переконаний, всі вони віднайдуть своє втілення в життя вже найближчим часом», – зауважив начальник Національної академії сухопутних військ.

Як зазначає пресслужба президента України, учасники обговорили питання оптимізації закладів вищої освіти (ЗВО), розширення їхньої фінансової автономії, рівень зарплат викладачів та умови, у яких навчаються студенти.

Глава держави наголосив, що в Україні існує кадровий голод, і цю проблему має вирішувати вища освіта.

«Якщо ми нічого не будемо вирішувати саме з вами, то кадровий голод у країні так і залишиться. Цю проблему держава має вирішувати спільно з вищою освітою», – заявив Володимир Зеленський.

Зі свого боку Сергій Бабак заявив, що завдання Комітету з питань освіти, науки та інновацій і парламенту в цілому – створити законодавчі умови для розвитку системи вищої освіти та її подальшої еволюції. Наразі Верховна Рада вже зробила окремі кроки щодо змін у системі фінансування університетів, які стимулюватимуть покращення якості.

Тепер у контрактах з ректорами будуть з’являтися показники ефективності за певний час і механізми перевірки цих показників.

«Наші плани до кінця 20-го року діляться на дві частини: тактичні плани – це проведення вступної кампанії, і фінансова автономія. У нас є багато планів. Комітет завжди відкритий до співпраці», – зазначив Сергій Бабак.

Фото: Facebook/Павло Ткачук