Бельгійський театр використав видовищні бійки українських нардепів для реклами нового сезону

У Бельгії відомий Королівський оперний театр Ла Монне у своїй рекламі використав кадри епічних бійок українських депутатів. Про це повідомляє ТСН.

Зображення депутатів з’явилося на сайті театру, а також на його YouTube-каналі.

Такою афішею театр Ла Монне рекламує новий сезон 2020—2021 на своєму сайті.

А таким промороликом заохочує людей відвідати вистави.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Схоже, українські депутати стали унаочненням політичної нестабільності. Адже у анонсі нового сезону театру йдеться, що людство увійшло у нове десятиріччя, і воно загрожує стати періодом політичної та соціальної нестабільності у світі.

У рекламу потрапили бійка нардепа Ігоря Мірошниченка з комуністами 2014-го року, спроба нардепа Олега Барни винести прем’єр-міністра Арсенія Яценюка з трибуни з букетом троянд в руках та закидування спікера Володимира Литвина яйцями.