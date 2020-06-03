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Бельгійський театр використав видовищні бійки українських нардепів для реклами нового сезону

Соломія Головіна

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У Бельгії відомий Королівський оперний театр Ла Монне у своїй рекламі використав кадри епічних бійок українських депутатів. Про це повідомляє ТСН.

 

Зображення депутатів з’явилося на сайті театру, а також на його YouTube-каналі.

Такою афішею театр Ла Монне рекламує новий сезон 2020—2021 на своєму сайті.

А таким промороликом заохочує людей відвідати вистави.

Схоже, українські депутати стали унаочненням політичної нестабільності. Адже у анонсі нового сезону театру йдеться, що людство увійшло у нове десятиріччя, і воно загрожує стати періодом політичної та соціальної нестабільності у світі.

У рекламу потрапили бійка нардепа Ігоря Мірошниченка з комуністами 2014-го року, спроба нардепа Олега Барни винести прем’єр-міністра Арсенія Яценюка з трибуни з букетом троянд в руках та закидування спікера Володимира Литвина яйцями.

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