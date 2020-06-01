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Пузатенький пиріжок Ден і енергійна Квітка: собаки, які шукають дім

Соломія Головіна

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ЛКП «Лев» опублікувало підбірку собак, які дуже чекають на «всиновлення» і хочуть знайти хорошого господаря. Знайомтеся: Чарлі, Квітка, Ден, Пол, Дінго, Боба, Олівія.

 

ЧАРЛІ

Чарлі, 2 роки. Місце відлову: вул. Грінченка. Елегантний, вихований, гордий хлопчик. Метис різеншнауцера. Вміє все, що повинен вміти собака.

КВІТКА

Квітка, 1 рік. Місце відлову: вул. Промислова. Молода, сильна дівчинка, море енергії. Відкрита до всіх, смішна. Ігри, спілкування, навчання – її цікавить усе.

ДЕН

Ден, 9 років. Місце відлову: вул. Роксоляни. Сумлінно приїхав до нас на повторну вакцинацію. Веселий, доброзичливий і дуже пузатенький пиріжок.

ПОЛ

Пол, 4 роки. Місце відлову: вул. Варшавська. Метис лабрадора і все, що з цього випливає: спокійний, привітний, всіх має за друзів. Припускаємо, що був домашнім.

ДІНГО

Дінго, 2 роки. Місце відлову: вул. Чукаріна. Молодий, спортивний, лагідний хлопець. Був без настрою всього один день. Тепер – веселий, активний. Вірить в світле майбутнє.

БОБА

Боба, 8 років. Місце відлову: вул. Наукова. Ця мадам однозначно була домашньою. А зараз, маючи пухлину, опинилася на вулиці. Вона все розуміє, але намагається тримати хвіст пістолетом.

ОЛІВІЯ

Олівія, 10 років. Місце відлову: вул. Авіаційна. Потрапила до нас, бо, незважаючи на вік, крутила романи. Хороша, добра собачка. Після купання стала на 5 років молодшою.

Фото: ЛКП «Лев»

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