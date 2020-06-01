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Біля польського консульства у Львові – гігантська черга людей без масок та дистанції

Соломія Головіна

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Біля Генконсульства Республіки Польщі у Львові забрався величезний натовп людей. Люди у черзі не дотримувалися дистанції, більшість з них була без масок. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила львівська журналістка Вікторія Балицька.

 

Як вона додала, люди одягали маски лише при вході в установу, оскільки без цього їх би не впустили всередину.

«Люди впевнені, що коронавірусу нема і вони не захворіють… Одягають маску та рукавички лише перед входом в консульство. Інакше їх туди не впустять. Мені здається, що поліція чи нацгвардійці мали б слідкувати за дотриманням карантину в черзі: дистанція і маски. Але ж усім начхати. А тим часом на Львівщині щодня хтось помирає внаслідок захворювання на коронавірус…», – обурилася Вікторія Балицька.

Фото: Facebook/Вікторія Балицька

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