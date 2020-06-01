«АТБ» допомагає львів’янам перемогти китайський коронавірус та українське безробіття

Пандемія китайського коронавирусу вже завдала чималої шкоди економіці країни та стала справжнім випробуванням чи не для кожної української родини. Лише згідно офіційних даних майже кожен третій українець втратив роботу або пішов у неоплачувану відпустку. Зокрема це стосується й мешканців нашого Львова. В таких непростих умовах значно зросла роль соціально орієнтованого бізнесу. Для багатьох він навіть став справжнім порятунком, повернув надію та допоміг не опустити руки.

Багаторічний лідер української галузі роздрібної торговлі – компанія «АТБ» зуміла спільно з українцями гідно витримати це випробування.

Безперебійно забезпечуючи майже чотири мільйони своїх постійних клієнтів, в тому числі й мешканців міста Лева, гарантовано якісними продуктами харчування та товарами першої необхідності, «АТБ» продовжує працювати з мінімальною фіксованою надбавкою. Пом’якшивши таким чином традиційне сезонне зростання цін на окремі категорії продуктів, а також прийнявши на себе основний удар від вимушеного (стрімке зростання собівартості), але все ж підвищення цін виробниками.

Важливо й те, що компанія змогла зберегти свій головний капітал – співробітників. Незважаючи на будь які складнощі та обмеження, в найбільшій торговельній мережі країни не було жодних скорочень та звільнень персоналу. Більш того, у міцній родині «АТБ» навіть було поповнення. Відтак, в «АТБ» сьогодні працюють і отримують гідну зарплатню майже 57 тисяч громадян.

Не відступає компанія й від своєї стратегії динамічного розвитку, розширюючи географію присутності у регіонах. Вже добре знайомих українському покупцеві супермаркетів побільшало. З початку поточного року в різних куточках країни прийняли перших клієнтів 34 нових магазина. Крім того, протягом цього періоду, після капітальної реконструкції відкрилися ще 11 дискаунтерів. У планах компанії до кінця травня відкрити ще десять маркетів.

Окрім очевидної соціальної ролі (забезпечення населення якісними продуктами за доступною ціною) «АТБ» також допомагає в боротьбі з однією з головних проблем української економіки – безробіттям. Завдяки динамічному розширенню географії присутності і розвитку бізнесу компанія підтвердила своє звання одного з найбільших роботодавців країни. Тільки з початку поточного року роботу тут отримали 7 246 осіб. Більш того, навіть у найскладніші в плані працевлаштування часи – за період карантину робочі місця в «АТБ» отримали 2,4 тис. українців. А це ще тисячі українських родин, які незважаючи на пандемію коронавируса та інші негаразди, отримали стабільне джерело доходу.

Як справжній патріотичний бізнес, «АТБ» не тільки зберігає вже існуючі робочі місця, а й відкриває все більше нових вакансій. Цей процес не припинявся ні в період минулої світової фінансової кризи 2007-2008 років, ні тепер, під час подовженого до 22 червня національного карантину.

«Одночасно з розширенням компанії ми продовжуємо системно інвестувати в людей. Крок за кроком оновлюємо систему оплати праці і мотивації персоналу. Для нас важливо, щоб співробітники компанії отримували гідну винагороду та мали бажання працювати з повною віддачею, – розповідає Голова Ради директорів, Генеральний директор Корпорації «АТБ» Борис Марков.

Нагадаймо, «АТБ» щорічно відкриває близько сотні нових магазинів, створює 5-7 тисяч нових робочих місць. У минулому році компанія підкорила два нових регіони – відкрилися перші комфортні та сучасні супермаркети «АТБ» в Чернівецькій і Закарпатській областях.

Станом на сьогоднішній день в 286 населених пунктах 24-х областей України, включаючи і Львівську, працюють 1112 супермаркетів «АТБ». Загальний асортимент кожного з магазинів в 24-х областях країни перевищує 3,5 тис. найменувань, близько тисячі з яких представлені власними виробниками та імпортерами.

Так, в 2020-му ще тисячі мешканців Київської, Дніпропетровської, Житомирської, Чернігівської, Рівненської, Одеської, Полтавської, Хмельницької, Волинської та нашої Львівської областей отримали можливість купувати гарантовано свіжі і якісні продукти за максимально доступними цінами. Нагадаємо, вартість товарів на поличках «АТБ» нижче за середньоринкову на 10-15%. А у випадку з акційними пропозиціями та бонусними програмами економія може скласти й 40%.

У наш коронавірусний час це стало справжнім порятунком для мільйонів українців, які через карантин та безробіття були змушені, як то кажуть, затягнути пояси. Нажаль, сьогодні за статистикою вісім громадян з десяти змушені економити на всьому. Як повідомляв прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, з початку національного карантину кількість безробітних в країні зросла майже в десять разів.

Аби підтримати найбільш незахищені верстви населення компанія «АТБ» ініціювала і реалізувала спільну з Мінсоцполітики безпрецедентну благодійну акцію. Її бюджет склав 100 мільйонів гривень. В рамках проекту жителі 191 населеного пункту країни отримали безкоштовні продуктові набори. Це допомогло майже 580 тисячам українців протриматися у найскладніші часи, як у фінансовому плані, так і в епідеміологічному.

Але й цим внесок компанії в боротьбу з коронавірусом не обмежується. «АТБ» відгукнулася на прохання Офісу президента України, закупивши у Франції 12 флагманських систем CFX96 для обласних клінік та лабораторій. На це компанія виділила ще десять мільйонів. Нове обладнання тепер використовується для ПЛР-діагностики та аналізу в режимі реального часу сотень зразків, узятих у пацієнтів з підозрою на Сovid-19, а також інші небезпечні інфекційні захворювання.

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