У переддень літа Карпати засипало снігом

У неділю вранці, 31 травня, на високогір’ї Карпат випав сніг. Про це у Facebook повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост, який знаходиться в колишній обсерваторії Білий Слон на горі Піп Іван.

«Значне погіршення погодних умов у високогір’ї. Станом на 07:30 год. 31 травня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, обмежена видимість до 20 м. Падає сніг. Вітер південно-західний 14-15 м/с. Пориви до 20 м/с. Температура повітря -4°С», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що гора Піп Іван є однією із найвищих вершин Українських Карпат висотою 2020,5 м. Вона розташована у масиві Чорногора на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Засніжені світлини гір сьогодні, 31 травня, опублікувала у Facebook і Сніголавинна станція «Пожижевська», яка розташована у підніжжі однойменної гори поруч із Говерлою.

«Ранок 31 травня 2020 року! Як і прогнозувалось, на високогір’ї йде мокрий сніг та дощ. Температура повітря – 0,3°С, вітер – західний, 11 м/с, хмарно, зливовий дощ і сильний сніг», – вказано у повідомленні.

Тим часом відеозаписом засніженого Драгобрату у Facebook поділилися вражені відпочивальники. «Завтра вже літо, а Драгобрат продовжує записати сніжком. Здається, зима не хоче відступати. Весело!», – кажуть люди.

Така сьогодні погода у Карпатах😥а завтра літо😥 Posted by Оксана Ксенія on Sunday, May 31, 2020

Нагадаємо, це вже втретє протягом травня Карпати засипає снігом. Вперше сніг випав 6 травня, потім – 24 травня.

Фото, відео: Facebook Чорногірський пошуково-рятувальний пост, Сніголавинна ситуація у Карпатах, Оксана Ксенія