Зеленський з дружиною отримали за рік більше 28 мільйонів доходів

Доходи президента Володимира Зеленського та членів його родини у 2019 році склали більше 28,6 мільйонів гривень. Про це свідчить декларація Зеленського за 2019 рік, передає Українська правда.

Згідно з декларацією, доходи президента та членів його родини у 2019 році склали 28 602 468 гривень.

Родина Зеленських сплатила до бюджету податки на суму 3 мільйони 600 тисяч гривень.

У пресслужбі глави дезазначили, що з травня 2019 року Зеленський не займається підприємницькою діяльністю та отримує заробітну плату виключно в Державному управлінні справами. Сума одержаної ним зарплати з травня по грудень 2019 року склала 208 787 грн.

У звітному періоді зафіксоване зростання заробітної плати дружини та зменшення зарплатні та доходів від підприємницької діяльності Володимира Зеленського.

Зокрема, у 2019 році родина президента отримала кошти в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) загальною сумою 5,1 млн грн та здійснила витрати на придбання ОВДП в сумі 5,2 млн грн.

Зеленський задекларував 4 мільйони 423 тисячі гривень, які були отримані від продажу нерухомого майна в місті Києві, на вулиці Великій Васильківській, що належало його дружині.

Крім того, родина президента здійснила продаж корпоративних прав усіх дванадцяти українських підприємств родині Сергія Шефіра на суму 246 тисяч 144 гривні.

Зеленський навесні 2019 року позбувся акцій компанії Green Family LTD, а також усіх чотирьох торгових марок, які були зареєстровані у Російській Федерації.

Також президент позбувся корпоративних прав у іноземних компаніях Vilhar Holdings Limited та Aldorante Limited.

Зеленський і надалі залишається власником великої кількості торгових марок. Так, у 2019 році були зареєстровані дві торгові марки “Слуга народу” на його ім’я.

Компанія PricewaterhouseCoopers провела у 2019 році оцінку декількох торгових марок. За даними відповідного звіту, вартість торгової марки “Вечірній квартал” становить 45 мільйонів 810 тисяч гривень. Вартість торгової марки “Розсміши коміка”, яка також була оцінена цією компанією Великої четвірки, склала 14 мільйонів 650 тисяч гривень.

На підставі зробленої оцінки Володимир Зеленський отримав роялті від використання торгових марок у сумі 5 мільйонів 48 тисяч гривень, тому його доходи у порівнянні з попереднім роком зросли, зазначили у пресслужбі.

Також родина Зеленських одержала 3 мільйони 200 тисяч гривень за надання в оренду квартири на території Великої Британії.

У 2019 році дружина президента Олена Зеленська отримала позику від Сергія Шефіра у розмірі 5 мільйонів гривень. Позика була повернута до кінця звітного року.

Володимир Зеленський витратив у 2019 році 11 мільйонів 500 тисяч гривень як внесок до виборчого фонду кандидата в президенти України. На оплату консультативних послуг компанії PricewaterhouseCoopers витрачено 567 тисяч 875 гривень.

Дослівно пресслужба: “Поїздка Володимира Зеленського до Султанату Оман оплачувалася коштом дружини президента Олени Зеленської. Згідно із законодавством, видатки та правочини членів родини не декларуються”.