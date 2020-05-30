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Високопосадовця львівської поліції оштрафували за порушення ПДР

Андрій Котенський

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Уніч на суботу, 30 травня, у Винниках патрульні зупинили автомобіль Hyundai Santa Fe за порушення правил дорожнього руху. Окрім того, у водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Як згодом виявилося, за кермом автомобіля був 43-річний начальник управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Головного управління поліції Львівщини, полковник поліції Дмитро Кобелька. У результаті на високопосадовця склали постанову за порушення ПДР. Чи був він нетверезим за кермом, наразі невідомо, оскільки ще немає результатів аналізу крові, пише Zaxid.Net.

 

Як повідомили в патрульній поліції Львівщини, близько 2:00 ночі у Винниках на вулиці Сухомлинського патрульні зупинили автомобіль Hyundai Santa Fe, водій якого порушив правила дорожнього руху, а саме не увімкнув поворот при зміні напрямку руху.

Окрім того, у водія помітили ознаки, які можуть свідчити про стан алкогольного сп’яніння. Йому запропонували пройти перевірку на пристрої «Драгер», однак він виявив бажання здати аналіз у медичному закладі. Після візуального огляду у медзакладі, за попереднім висновком лікарів, водій був тверезим. Водночас у нього взяли кров на аналіз на вміст алкоголю, результати якого будуть відомі згодом.

Патрульні винесли на водія постанову за ч.2 ст.122 (Порушення правил користування попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку) КУпАП. За таке порушення передбачений штраф 425 грн, який водій наразі не сплатив.

У патрульній поліції не розголошують дані про водія-порушника. Як повідомляють джерела Zaxid.Net.у правоохоронних органах, йдеться про начальника управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Головного управління поліції Львівщини, полковника поліції Дмитра Кобельку.

Відповідно до декларації про доходи, Дмитро Кобелька зареєстрований у місті Сколе, але проживає у Винниках під Львовом.

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