1 км за 20 мільйонів. Як у Львові третій рік кладуть гравійну дорогу до Білогорщі

У Львові вже третій рік будують 2 км гравійної дороги, що веде від кільцевої Львова до мікрорайону Білогорща. Дорожникам залишається прокласти ще 350 метрів. Про це стало відомо із допису заступника директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрія Білого у Фейсбук.

За словами Андрія Білого, роботи ускладнені через високий рівень ґрунтових вод.

«Нова гравійна дорога між кільцевою і Білогорщею будується. Лишилося 350 м виторфовки. Роботи ускладнюються високим рівнем грунтових вод (1 м від поверхні) та глибоким проляганням торфу (до 6м). Але рухаємося до завершення», – повідомив Андрій Білий.

Мова йде про будівництво нової гравійної дороги, яка з’єднає мікрорайон «Білогорща» та західний об’їзд міста Львова. Роботи виконує підрядник НШП «Шляхбуд», загальна сума становить 28,3 млн грн.

Слід додати, що ще у 2017 році було проведено тендер щодо будівництва гравійної дороги від західного обходу Львова до мікрорайону «Білогорща». Тоді його виграла компанія «Онур». Роботи розпочалися у травні 2018 року та мали тривати 11 місяців. Однак у квітні 2019 року договір розірвали за згодою сторін, оскільки в процесі виконання робіт виникла необхідність проведення додаткових робіт, а витрати на будматеріали та зарплати зросли. Втім, «Онур» отримав оплату понад 12,1 млн грн за вже виконані роботи.

Відтак на дорогу вже виділили понад 40 мільйонів гривень.

Довгобуд, який навіть не покриватимуть асфальтом обіцяли завершити до 31 серпня 2020 року, але потім урочисте відкриття напрямку перенесли на 31 грудня.

До слова: основні техніко-економічні показники будівництва гравійної дороги від західного обходу міста Львова до житлового масиву «Білогорща»:

категорія дороги – ІІІ;

кількість смуг руху — 2 смуги;

площа покриття проїзної частини ЩПС — 15 592,0 м 2 ;

; площа покриття проїзної частини з асфальтобетону — 3 692,0 м 2 ;

; довжина проектованої ділянки — 2009 м/п;

ширина проїзної частини — 7,0 м.;

ширина узбіччя — 2,5 м.;

Фото: Андрій Білий