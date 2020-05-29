Три мільйони в компанії Ахметова та будинок у Львові: Шмигаль показав декларацію

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заповнив декларацію, в якій вказав, що отримав понад 3,1 млн у компанії ДТЕК та 230, працюючи в Івано-Франківській ОДА, пише Українська правда.

Вся нерухомість Шмигаля зареєстрована у Львові. Він має великий будинок на 216 кв.м., записаний на дружину Катерину, гараж та дві земельні ділянки на 151 і 458 кв.м.

У Кам’янці Львівської області у сім’ї нежитлове приміщення на 417 квадратів вартістю майже 5 мільйонів гривень. У Хоросніці Мостиського району – дві земельні ділянки по 2,2 тисячі кв.м.

У Шмигаля є Land Rover Discovery SPORT 2016 року вартістю 832 тисячі гривень.

Він працював у компанії олігарха Рината Ахметова ДТЕК. За роботу в дочірніх компаніях Західенерго та Східенерго він заробив понад 3,1 млн грн. На роботі в Івано-Франківській ОДА Шмигаль задекларував майже 230 тисяч гривень.

Його дружина у 2019 році отримала від держави соціальні виплати на суму 25 тисяч 100 гривень.

У глави уряду є $235 тисяч готівкою та понад 92 тисячі гривень у банку.