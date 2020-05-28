Смерть через лікарську помилку 12-річного Романа Кулака. Адвокат підозрюваного затягує справу?

У прокуратурі Львівщини відреагували на можливе затягування адвокатом справи щодо загибелі 12-річного Романа Кулака, у смерті якого підозрюють хірурга Жидачівської лікарні Юрія Михайлюка.

Нагадаємо, 12-річний тернополянин Роман Кулак помер у червні 2017 року у Львівській лікарні ОХМАТДИТ. Перед цим хлопчика лікували в Жидачівській центральній районній лікарні, лікарів якої батьки і звинувачують у смерті сина. Згодом експертна комісія підтвердила причетність жидачівських лікарів до загибелі дитини.

«Прокуратура Львівщини реагує на можливе затягування справи адвокатом. З цього приводу прокурорка Львівської області Ірина Діденко у четвер, 28 травня, скерувала заяву до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівщини, яка надасть оцінку діям захисника», – зазначили у прокуратурі.

При цьому у прокуратурі додали скріни публікації у Facebook батька померлого хлопчика Володимира Кулака, який звинуватив адвоката хірурга Олега Мицика у затягуванні справи.

Володимир Кулак обурився, що «за час карантину вже вісім засідань не відбулися по причині відсутності адвокатів хірурга».

«І ось «шило вилізло з мішка». Бо з одного боку, ігноруючи судові засідання по факту смерті мого сина Романа, Мицик спокійно і навіть без маски, нічого не боячись, являється в інші… Бо там у нього ціль інша, а ще там йому вигідно, бо, захищаючи інтереси журналістки «Радіо Свобода», можна самому попіаритись перед телекамерами!», – зазначив у Facebook батько померлого хлопчика.

Він наголосив, що від 18 березня в судовому процесі щодо смерті його сина «через відсутність Мицика і Ко не відбулося вже вісім засідань, бо він і його «компашка» постійну шлють в суд різноманітні абсурдні клопотання у зв’язку з епідемією і карантином…».

«Ця особа вже два з половиною місяці зриває всі наші судові засідання, бо КАРАНТИН. І саме цим покриває злочинців, бо він і Ко, не являючись в судові засідання, дозволили обвинуваченому уникнути продовження запобіжних заходів! А також відстороненому хірургу приступити два місяці тому, 27 березня, до «роботи», який перед тим був 9 місяців відсторонений», – зазначив Володимир Кулак.

Фото: Facebook/Володимир Кулак