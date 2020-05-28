ОСТАННІ НОВИНИ

Пентагон готовий надати Україні 125 млн доларів військової допомоги, – CNN

Ольга Денисяка

|

Пентагон готовий надати Україні 125 мільйонів доларів військової допомоги, посилаючись на досягнення в ключових інституційних реформах. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела: американський чиновник з оборони та помічника в Конгресі, передає hromadske.

 

Пентагон повідомив Конгресу, що Україна досягла успіхів у боротьбі з корупцією, підвищенні прозорості та посиленні громадянського нагляду, тому заслуговує на 125 мільйонів військової допомоги.

Йдеться про частину з 250 мільйонів доларів, виділених Конгресом на допомогу Україні у сфері безпеки. Новий пакет також містить мобільні радіолокаційні системи, машини швидкої допомоги, обладнання для безпечного зв’язку та патрульні катери.

Представник Пентагону відмовився прокоментувати або підтвердити підготовку цього пакету допомоги, поки вони перебувають на розгляді в Конгресі.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львів – на межі колапсу. Комунальні служби погрожують зупинити роботу
Наталя ДУЛЯБА
Львів – на межі колапсу. Комунальні служби погрожують зупинити роботу

Через кризу, спричинену коронавірусом, у бюджеті Львова бракує грошей на зарплати працівникам найбільших комунальних під...

Лікар-інфекціоніст Ігор Берник: «Найважче, коли помирають пацієнти. В такі моменти відчуваєш себе безсилим»
Ольга ДЕНИСЯКА
Лікар-інфекціоніст Ігор Берник: «Найважче, коли помирають пацієнти. В такі моменти відчуваєш себе безсилим»

Коронавірус застав світ зненацька, пандемія продовжує забирати людські життя та кардинально змінює нашу реальність. І як...

Зробити тату – найкращий сувенір зі Львова
Омелян ШЕВЧУК
Зробити тату – найкращий сувенір зі Львова

З періодом відпусток багато туристів відвідує Львів не лише, щоб насолодитись архітектурою, затишною атмосферою та запах...

Тестування під час пандемії. Як цьогоріч абітурієнти на Львівщині складатимуть ЗНО
Вероніка РОЙ
Тестування під час пандемії. Як цьогоріч абітурієнти на Львівщині складатимуть ЗНО

Цьогоріч пандемія коронавірусної інфекції внесла свої корективи у проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Відтак ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...