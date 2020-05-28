Пентагон готовий надати Україні 125 млн доларів військової допомоги, – CNN

Пентагон готовий надати Україні 125 мільйонів доларів військової допомоги, посилаючись на досягнення в ключових інституційних реформах. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела: американський чиновник з оборони та помічника в Конгресі, передає hromadske.

Пентагон повідомив Конгресу, що Україна досягла успіхів у боротьбі з корупцією, підвищенні прозорості та посиленні громадянського нагляду, тому заслуговує на 125 мільйонів військової допомоги.

Йдеться про частину з 250 мільйонів доларів, виділених Конгресом на допомогу Україні у сфері безпеки. Новий пакет також містить мобільні радіолокаційні системи, машини швидкої допомоги, обладнання для безпечного зв’язку та патрульні катери.

Представник Пентагону відмовився прокоментувати або підтвердити підготовку цього пакету допомоги, поки вони перебувають на розгляді в Конгресі.