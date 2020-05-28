Олег Самчук: «Кількість невідкладних операцій у лікарні швидкої допомоги за період карантину зросла втричі»

Генеральний директор міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Олег Самчук про зміни в лікарі й роботу в умовах епідемії COVID-19:

«В лікарні швидкої допомоги працює близько 1800 працівників. І з першого дня карантину там організували вахтовий режим роботи: тобто частина працівників є вдома, а частина – на роботі. Кожні 14 днів ці працівники змінюються між собою.

Жодного медичного працівника в період пандемії не було звільнено. І це, в принципі, неможливо — адже кількість лише невідкладних операцій у цій лікарні за період карантину зросла втричі. Жодна людина в лікарні швидкої допомоги не була звільнена. Це мій принцип, бо усім вистачить роботи. Багато завідувачів відділень під час епідемії, побачивши велике навантаження, вирішили самі змінитися на тих молодих людей, які працювали з ними. Також прийшло до нас багато молодих лікарів з інших лікарень, бо ургенцію обслуговує зараз лише наша лікарня. Тому жодна людина не втратила роботу, а для лікарів навпаки – збільшилось навантаження.

Зараз медичні сестри масово звільняються, тому що за 3700 грн не хочуть працювати. Тому ми будемо піднімати заробітну плату медичним працівникам, а особливо тим, які зараз працюють найбільше, – це реанімація, приймальний покій, хірургія, травматологія і терапія. Загалом навантаження зросло втричі

Також зазначу, що до епідемії було проведено 2 трансплантації нирок від родинних донорів. Під час карантину трансплантація призупинена – і це по всьому світу. Також ми поки не впроваджуємо планові операції, бо ургентний блок працює нон-стоп. Планові операції будуть проводитися тим, хто має важкі нозології, які неможливо відкласти на 2−3 тижні…».

Джерело: Львівська міська рада