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Балетні перлини з репертуару Львівської опери: онлайн-трансляції 29-31 травня

Соломія Головіна

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Балети «Корсар» та «Дон Кіхот», створені на основі захоплюючих сюжетів світової літератури – творів Дж. Байрона та М. де Сервантеса, цього тижня транслюватиме онлайн Львівська національна опера. Пригоди піратів та Дон Кіхота, гарем східних красунь та яскраве народне святкування посеред площі в Іспанії – ці балети захоплюють яскравим колоритом, вражаючими декораціями, костюмами і, звісно, майстерністю танцівників.

 

Трансляції балетів звично відбудуться у п’ятницю, суботу та неділю (29-31 травня) на YouTube-каналі театру за посиланням: https://www.youtube.com/user/OperaLviv/videos

Доступ до перегляду дійсний на час трансляції вистави та 12 годин після її закінчення.

Розклад онлайн-трансляцій:

29 травня, п’ятниця, о 19:00 – балет «Корсар» Адольфа Адана;

30 травня, субота, о 19:00 – балет «Дон Кіхот» Людвіга Мінкуса;

31 травня, неділя, о 19:00 – балет «Дон Кіхот» Людвіга Мінкуса.

Балет «Корсар»

Балет «Корсар» з музикою Адольфа Адана, написаний за однойменною поемою класика англійської літератури Дж. Байрона про захоплюючі пригоди піратів, життя яких сповнене таємничості й небезпек. Перед глядачами розгортаються картини печер, де перебувають корсари, гарему та райського саду з екзотичними птахами і квітами. Яскраві балетні сцени чарують також фантазією у втіленні колоритної сценографії та костюмів.

Тривалість: 1 год. 50 хв.

Балет «Дон Кіхот»

Балет «Дон Кіхот» Людвіга Мінкуса називають справжнім святом танцю. Він сповнений яскравою музикою, красивими танцями з іспансько-циганським колоритом, вражаючими декораціями та костюмами, і вимагає від виконавців неабиякої майстерності. В основі сюжету – відомий роман іспанського письменника М. де Сервантеса, хоча у балеті пригоди Дон Кіхота є другорядними, а у центрі – історія кохання Кітрі й Базіля.

Тривалість: 1 год. 45 хв.

Фото: Львівська опера

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