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iPhone 11 Pro: бути чи не бути

Омелян Шевчук

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Поки у Львові тривають карантинні заходи, контакт з рідними та друзями набуває особливої актуальності. І саме смартфон є взірцем найкращого засобу зв’язку. Якщо обирати потужний гаджет з середнім екраном, ідеальним варіантом виглядає остання модель айфона. iPhone 11 Pro в ALLO представлений у декількох модифікаціях та кольорах. Проте спочатку треба розібрати переваги та недоліки смартфона, які були вказані співробітниками інтернет-магазину.

 

Переваги iPhone 11 Pro

Серед плюсів флагманського смартфона компанії Apple слід відзначити:

  • оригінальний дизайн;
  • потужний процесор;
  • чітку передачу зображення на екрані;
  • збільшений акумулятор;
  • додаткові камери;
  • новий рівень захисту.

Зелений колір, оновлений модуль камери та перенесений логотип створюють оригінальний дизайн останнього айфона. Також слід відзначити, що задня панель виконана не з глянцевого скла, а з матового. Крім зеленого, новий iPhone 11 Pro представлений у золотому, сріблястому та темно-сірому кольорах.

Процесор останнього покоління A13 Bionic забезпечує максимальну швидкість обробки даних. Шість ядер та частота у 2,65 гГц можуть дати фору багатьом процесорам на чотири роки вперед. Отже, з продуктивністю в “Айфон 11 Про” жодних проблем.

Новий OLED-дисплей цього смартфону насправді казковий. Висока пікова яскравість, чітка передача кольору, зменшена відображальна здатність та економне енергоспоживання роблять екран iPhone 11 Pro кращим серед усіх конкурентів. Діагональ у 5,8 дюйма також можна назвати перевагою, бо гаджети з великими дисплеями суттєво втрачають популярність.

Більші габарити нового айфона в порівнянні з XS цілком виправдані, бо таким чином виробники розмістили більш місткий акумулятор. Це дозволило підвищити час автономної роботи з 72 годин до 86. Якщо перевести на «нормальну» мову, то заряду «одинадцятого» вистачить на цілий день активного користування.

Три камери по 12 Мп виконують різні функції. Перша стандартна має діафрагму f/1.8, друга – надширококутна – дозволяє захоплювати більший простір, третя – телефото – забезпечує двократний зум без втрати якості. Також передбачені можливості нічного знімання та стабілізації зображення. Фронтальна камера може знімати у 4К та Slow-mo форматі.

Стандарт захисту IP68 дозволяє занурювати смартфон у воду на глибину до 4 метрів, де він може пролежати півгодини (це дуже важливо, враховуючи вологий клімат у Львові та регулярні дощі). Також передбачено захист від пилу.

Недоліки iPhone 11 Pro

Айфон 11 Про має один суттєвий недолік – ціну. Вона може «вкусити», проте флагманські смартфони конкурентів також зовсім не з дешевих. Отже, заплативши трохи більше, ви отримаєте потужний гаджет, який зможе задовольняти ваші потреби не один рік.

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