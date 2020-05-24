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Вчені спрогнозували терміни завершення пандемії COVID-19 у світі

Вероніка Рой

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Пандемія коронавірусу в світі може завершитися в грудні 2020 року. Про це повідомляє New York Post з посиланням на дослідження вчених з Сінгапурського університету технологій та дизайну, передає Укрінформ.

 

«Світ може розраховувати на те, що пандемія зникне в грудні», – йдеться в повідомленні.

У США кінець боротьби з коронавірусом прогнозують на вересень.

Як відзначає видання, в Сінгапурському університеті технологій та дизайну дослідники використовують штучний інтелект для постійного оновлення своїх графіків «життєвого циклу» пандемії по країнах світу.

Наприкінці квітня їх прогнози показували, що в США не буде вірусу 20 вересня, а у Великій Британії — кінець коронавірусу настане вже 27 серпня. Але з тих пір вчені видалили графіки зі свого веб-сайту, опублікувавши заяву про відмову від відповідальності, підкресливши, що дослідження проводилося виключно в освітніх цілях і не може містити помилки.

Вчені університету попереджають, що їх результати постійно розвиваються і неточні, і що їх прогнози не повинні призводити до поспішного згортання обмежувальних заходів по всьому світу.

«Надмірний оптимізм, заснований на деяких прогнозованих датах закінчення (пандемії – ред.), небезпечний, тому що він може послабити нашу дисципліну і контроль, і викликати поширення вірусу», —сказали вони.

Станом на ранок 24 травня у світі зафіксовано 5 414 407 випадків коронавірусу, 2 247 963 людини одужали і 344 025 загинули. За останню добу у світі було виявлено 9 464 нових випадків.

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