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Під час карантину 25 найбагатших людей світу заробили майже 255 млрд доларів

Вероніка Рой

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На 255 мільярдів доларів збільшилися статки 25 найбагатших людей світу за останні 2 місяці під час пандемії коронавірусу. Про це пише Громадське з посиланням на журнал Forbes.

 

Найбільше розбагатів засновник Facebook Марк Цукерберг — на 31 млрд доларів. Акції соцмережі за останні 2 місяці виросли майже на 60%. Це дозволило йому піднятися з 7 на 4 місце у рейтингу (зараз статки Цукерберга оцінюють у 86,5 млрд дол.).

Очільник Amazon і досі найбагатша людина у світі Джеффрі Безос (його статки оцінюють у 146,9 млрд дол.) розбагатів на 29,9 млрд доларів завдяки росту акцій компанії. Сталося це через зростання попиту на купівлю в інтернеті і закриття магазинів через карантин.

Розбагатіли за час карантину також зокрема засновник Microsoft Білл Гейтс (+11,9 млрд дол.), гендиректор Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно (+12,8 млрд дол.), очільник інвестиційного фонду Berkshire Hathaway Уорен Баффет (+6 млрд дол.).

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