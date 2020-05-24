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Пенсіонери старші 75 років щомісяця зможуть отримувати 500 гривень надбавки

Вероніка Рой

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Міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що більш ніж мільйон пенсіонерів, яким виповнилося 75 років, щомісяця зможуть отримувати до пенсії близько 500 грн. Про це вона сказала в ефірі одного з українських телеканалів, передає Укрінформ.

 

«Ми розробили нові соціальні ініціативи. Для більш ніж одного мільйона пенсіонерів, яким виповнилося 75 років, ми хочемо також встановити щомісячну надбавку до пенсій… Близько 500 грн», – сказала Марина  Лазебна.

За словами міністра, дата індексації пенсій має бути визначена законодавчо, щоб уникнути спекуляцій на цю тему.

Лазебна також повідомила, що сьогодні дефіцит пенсійного фонду становить 34 млрд грн, тоді як на початку року він становив 23 млрд грн.

Зазначимо, в Україні з 1 травня 2020 року в Україні проводять індексацію пенсій на 11%.

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