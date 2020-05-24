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Обережно, кліщі! Як вберегтися від укусів членистоногих

Вероніка Рой

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Із настанням теплої пори більшість людей поспішають на природу. Проте відпочинок на свіжому повітрі може принести не лише задоволення. Адже пік активності кліщів припадає на травень-червень – час коли ці членистоногі активізуються і можуть нести  велику небезпеку. Відтак у Міністерстві охорони здоров’я розповідають, як уберегтися від кліщів.

 

У МОЗ зазначають, що зустріти кліща можна не тільки в лісі, парку чи сквері, а й на будь-якому газоні. Найчастіше вони сидять у траві, на висоті 20–60 см, і лише зрідка потрапляють на невисокі кущові рослини.

Іксодові кліщі можуть переносити збудників небезпечних захворювань людини і тварин, зокрема, кліщового енцефаліту, бореліозу (хвороба Лайма), а також хвороби Міямото. Збудники потрапляють у наш організм під час присмоктування кліща. Щороку близько 20 000 людей звертається з укусами кліщів до закладів охорони здоров’я.

Як уберегтися від кліщів

Якщо ви зібралися на прогулянку, насамперед подбайте про відповідне вбрання: найбільш безпечним буде одяг із довгими рукавами, світлого кольору, дуже бажано вдягнути штани і заправити їх у шкарпетки.

Для захисту використовуйте репелент — спеціальний засіб, що відлякує кліщів. Він може бути у вигляді аерозолю, мазі тощо. Дотримуйтеся інструкції з використання засобу. Обов’язково зверніть увагу на тривалість його дії та не забувайте використовувати повторно.

На прогулянці тримайтеся ближче до центру стежки та не заходьте у траву обабіч: саме там кліщів найбільше.

Увага: коли кліщ чіпляється до вашого одягу, то залишається нерухомим, аж доки ви припините активно рухатись, сядете чи ляжете. Саме тоді нападник починає шукати місце прикріплення до тіла — повільно переміщується знизу вгору. Цей процес може тривати від 30 хв до трьох і більше годин, ба навіть кілька днів.

Оглядайте себе та своїх близьких щодвігодини прогулянки. Відчути укус кліща майже неможливо: тварина виділяє анестетичну речовину, що знеболює укус. Потрібен ретельний огляд, оскільки нападником може бути і так звана німфа — молодий дуже маленький кліщ.

Одразу після повернення додому ще раз огляньте дітей, тварин і себе: найкраще це зробити в білій ванні з добрим освітленням.

Одяг, який ви зняли, слід ретельно почистити і випрати. Те саме зробіть із речами, якими ви користувалися на прогулянці. Просте витрушування не допоможе позбутися кліща.

План огляду

Почніть огляд знизу, від ступень, і поступово піднімайтеся вгору:

  • лінія шкарпеток;
  • підколінна впадина;
  • нижня лінія трусів (пах), верхня лінія трусів;
  • нижня лінія бюстгальтера, верхня лінія бюстгальтера;
  • комір сорочки;
  • лінія волосяного покриву на голові, вуха;
  • волосся та шкіра голови — промацайте їх руками.

Важливо! Від ретельності огляду залежить ваше здоров’я. Такий простий огляд має стати звичкою.

Що робити, коли кліщ уже присмоктався

Одразу зверніться до лікаря. У травмпункті вам допоможуть витягти кліща і проконсультують щодо подальших дій.

Якщо поблизу немає лікаря, видаліть кліща самостійно. Для цього можна використовувати спеціальній пристрій для видалення кліщів, що продається у ветеринарних аптеках («кліщосмик»). Треба притиснути його до шкіри, підсунути під кліща, акуратно розхитати кровопивцю з боку в бік (адже хоботок надійно «зацементовано» в ранці слиною тварини), а тоді повільно викрутити нападника (крутити можна у будь-який зручний для вас бік).

Якщо нема пристрою, зробіть це пальцями, обгорнутими марлевою серветкою, або пінцетом чи петлею з нитки. Витягайте кліща поволі — без ривків!

Важливо видалити кліща разом із хоботком. Якщо ж він відірвався, видаліть рештки стерильною голкою.

Після видалення кліща ранку потрібно змастити антисептиком, а руки вимити з милом.

Що робити далі

Не всі кліщі переносять збудників небезпечних захворювань, однак їхні укуси можуть загрожувати людині близько 150 недугами.

Видаленого кліща необхідно помістити у флакон, пробірку, іншу чисту посудину, покласти туди ж маленький шматочок травини та щільно закрити кришку. За направленням лікаря-інфекціоніста у лабораторній мережі здійснюють дослідження кліщів на наявність збудників бореліозу.

Також протягом трьох тижнів спостерігайте за своїм станом: щоденно вимірюйте температуру тіла, а в разі її підвищення чи почервоніння на шкірі, яке продовжує збільшуватися, — негайно зверніться до лікаря.

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