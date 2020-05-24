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Лікарня швидкої медичної допомоги Львова потребує донорів крові

Вероніка Рой

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Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, що вул.Миколайчука, 9 у Львові, закликає небайдужих стати донорами крові. Адже медзаклад наразі дуже потребує донорської крові. Про це йдеться на Facebook-сторінці лікарні.

 

Як повідомляють у лікарні швидкої медичної допомоги, через карантин кількість донорів суттєво знизилась.

«Друзі, нам дуже потрібна донорська кров. Наші запаси швидко вичерпуються, а з початком карантину кількість донорів суттєво знизилась.Тож, будь ласка, усі, хто може поділитися частинкою себе, прийдіть і здайте кров. Один такий візит врятує 2-3 життя і позитивно позначиться на стані Вашого здоров’я!», – зазначають у лікарні.

Для того, аби стати донором крові, необхідно прийти у Клінічну лікарню швидкої медичної допомоги, що вул. Миколайчука, 9 у Львові. Забір відбувається у будні з 9:00 до 12:00 і лише у п’ятницю – з 9:00 до 10:00.

Детальніше про те, хто може бути донором і як до цього підготуватися, читайте тут.

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