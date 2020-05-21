Львів’ян просять допомогти зібрати кошти на будівництво притулку для бездомних жінок

Львів’ян закликають долучитися до фінансовоъ підтримку для побудови Дому для самотніх бездомних жінок у Львові. Про це інформує «Духовна велич Львова».

«Ми розпочинаємо будівництво притулку для бездомних жінок. Це вимагає великих коштів і саме тому, ми смиренно звертаємося про допомогу до людей доброї волі та просимо підтримати нас у цій інвестиції», – підкреслюють сестри Альбертинки.

Відтак львів’ян закликають допомогти фінансово. Банківський рахунок:

п/р UA913253210000026001053826547

ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

ЄДРПОУ 25545829

Релігійна організація

Призначення платежу: «благодійна допомога на будівництво притулку для бездомних жінок»