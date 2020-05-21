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Львів’ян просять допомогти зібрати кошти на будівництво притулку для бездомних жінок

Вероніка Рой

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Львів’ян закликають долучитися до фінансовоъ підтримку для побудови Дому для самотніх бездомних жінок у Львові. Про це інформує «Духовна велич Львова».

 

«Ми розпочинаємо будівництво притулку для бездомних жінок. Це вимагає великих коштів  і саме тому, ми смиренно звертаємося про допомогу до людей доброї волі та просимо підтримати нас у цій інвестиції», – підкреслюють сестри Альбертинки.

Відтак львів’ян закликають допомогти фінансово. Банківський рахунок:
п/р UA913253210000026001053826547
ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК».
ЄДРПОУ 25545829
Релігійна організація
Призначення платежу: «благодійна допомога на будівництво притулку для бездомних жінок»

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