У Львові на хабарі у понад 100 тисяч погорів посадовець Держпраці

У вівторок, 19 травня, у Львові правоохоронці затримали на хабарі у майже 110 тисяч гривень працівника ДП «Західний експертно-технічний центр Держпраці». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила головна прокурорка Львівщини Ірина Діденко.

За версією слідства, посадовець дізнався, що фахівці Головного управління Держпраці у Львівській області проводять перевірку на одному із львівських підприємств та вирішив скористатись становищем, щоб «підзаробити».

«Чоловік запропонував здійснити вплив на ухвалення посадовими особами відомства рішення про притягнення керівництва суб’єкта господарювання до найбільш м‘якого покарання за виявлені порушення законодавства з питань охорони праці. Свою «допомогу» оцінив у 108 тис. грн. Однак на цьому він і «погорів».Так, працівника держпідприємства затримано «на гарячому», – повідомила Ірина Діденко.

В СБУ у Львівській області також поінформували, що посадовець за гроші обіцяв місцевому комерсанту скласти позитивний висновок про перевірку об’єкту будівництва щодо дотримання законодавства з питань охорони праці.

Наразі відбуваються слідчі дії, зокрема обшуки за місцем проживання фігуранта справи та у його автомобілі.

Ірина Діденко додала, що зараз готується підозра посадовцю та клопотання про обрання запобіжного заходу. Крім цього перевіряють причетність інших осіб.

Фігуранту інкримінують ч.2 ст.369-2 КК України (зловживання впливом), санкція якої передбачає від 2 до 5 років позбавленням волі.

Фото: СБУ