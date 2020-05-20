ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові на хабарі у понад 100 тисяч погорів посадовець Держпраці

Вероніка Рой

|

У вівторок, 19 травня, у Львові правоохоронці затримали на хабарі у майже 110 тисяч гривень працівника ДП «Західний експертно-технічний центр Держпраці». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила головна прокурорка Львівщини Ірина Діденко.

 

За версією слідства, посадовець дізнався, що фахівці Головного управління Держпраці у Львівській області проводять перевірку на одному із львівських підприємств та вирішив скористатись становищем, щоб «підзаробити».
«Чоловік запропонував здійснити вплив на ухвалення посадовими особами відомства рішення про притягнення керівництва суб’єкта господарювання до найбільш м‘якого покарання за виявлені порушення законодавства з питань охорони праці. Свою «допомогу» оцінив у 108 тис. грн. Однак на цьому він і «погорів».Так, працівника держпідприємства затримано «на гарячому», – повідомила Ірина Діденко.

В СБУ у Львівській області також поінформували, що посадовець за гроші обіцяв місцевому комерсанту скласти позитивний висновок про перевірку об’єкту будівництва щодо дотримання законодавства з питань охорони праці.

Наразі відбуваються слідчі дії, зокрема обшуки за місцем проживання фігуранта справи та у його автомобілі.

Ірина Діденко додала, що зараз готується підозра посадовцю та клопотання про обрання запобіжного заходу. Крім цього перевіряють причетність інших осіб.

Фігуранту інкримінують ч.2 ст.369-2 КК України (зловживання впливом), санкція якої передбачає від 2 до 5 років позбавленням волі.

Фото: СБУ

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Маршрутки «на замку». Коли у Львові та області запрацює громадський транспорт
Соломія ГОЛОВІНА
Маршрутки «на замку». Коли у Львові та області запрацює громадський транспорт

Після ухваленого урядом пом’якшення карантину з 11 травня Львів почав прокидатися з двомісячної карантинної сплячки: пос...

Відкриття ринків: антисанітарія шокує перевіряльників, а ціни – покупців
Анастасія ПИЖ
Відкриття ринків: антисанітарія шокує перевіряльників, а ціни – покупців

Компроміс із боку уряду, який під тиском фермерів зважився на відкриття продовольчих ринків, не дав бажаного результату....

Обережно, карантинна хандра! Як приборкати страх і підготуватися до життя після карантину
Соломія ГОЛОВІНА
Обережно, карантинна хандра! Як приборкати страх і підготуватися до життя після карантину

Ви вже втомилися дивитися новини про COVID-19, які більше схожі на трейлер фільму про апокаліпсис? Два місяці вдома на к...

Гроші, які йдуть за пацієнтом, – не панацея. Що робити лікарням, яким бракує коштів
Наталя ДУЛЯБА
Гроші, які йдуть за пацієнтом, – не панацея. Що робити лікарням, яким бракує коштів

З 1 квітня в Україні стартував другий етап медичної реформи, який передбачає зміну системи фінансування лікарень і медце...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...