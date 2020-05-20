Львівських водіїв закликають долучитися до акції подяки лікарям, які борються з COVID-19

У четвер, 21 травня, відбудеться всеукраїнська соціальна акція «Дякуємо лікарям», під час якої біля лікарень Львова лунатимуть автомобільні сигнали вдячності. Про це повідомив заступник міського голови з розвитку Андрій Москаленко.

Акція відбудеться о 19 год. Відтак у цей час поблизу лікарень Львова лунатимуть автомобільні сигнали вдячності лікарям, що на передовій з COVID-19. Львівських водіїв теж закликають долучитися до цієї акції. Локації: вул. Миколайчука, 9 та вул. Навроцького, 2.

«З ініціативи компанії таксі ОPTI відбудеться соціальна акція «Дякуємо лікарям». В рамках акції водії служби з’їдуться до центральних лікарень у всіх містах України. Одночасно по всій Україні о 19.00 год. пролунає автомобільний сигнал вдячності», – цитує Андрія Москаленка пресслужба мерії Львова.