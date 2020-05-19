Як зміцнити імунітет під час пандемії: поради фахівця

Лікарка-імунологиня та алергологиня Валентина Чоп’як дала практичні поради, як уберегтися від коронавірусної інфекцій та зміцнити своє здоров’я у період пандемії. Про це інформує пресслужбі Львівської міської ради.

За її словами, масковий режим, які ввели задля запобігання поширення коронавірусної інфекції, є абсолютно виправданий.

«Іноземні колеги провели дослідження і встановили, що масковий режим абсолютно виправданий. Тобто використання маски – це правило, поки в нас не сформується колективний імунітет, і поки не буде розроблено вакцини. Особливо це стосується закритих приміщень, транспорту, магазинів і інших місць, де є скупчення людей. Масковий режим – це доказова медицина. Використання маски також впливає на роботу імунної системи, бо так менша кількість збудників потрапляє в дихальні шляхи», – каже Валентина Чоп’як.

Також під час пандемії важливою є обробка приміщень, після якої має бути обов’язкове і ретельне провітрювання.

«Тобто більше свіжого повітря в наші приміщення – бо це впливає на імунітет. Також має бути звернена увага на взуття, особливо, коли ми будемо відкривати садочки та школи. Має бути кварцування і провітрювання приміщень. Ще один важливий момент – рукавички. Часте застосування дезінфікуючих засобів викликає алергічні реакції, а в рукавичках ми захищаємо шкіру», – каже лікарка-імунологиня.

Вона радить додати у своє життя більше руху. Адже дозоване фізичне навантаження відновлює імунну систему.

«Це вправи і ходьба у місті, велотранспорт. Якісна їжа, здорове повітря, сон — все це відновлює імунну систему», – додала Валентина Чоп’як.