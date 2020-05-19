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Депутати облради затвердили очільників для двох медзакладів

Соломія Головіна

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Львівська обласна рада 19 травня під час сесійного засідання призначила керівників для двох медзакладів – обласного медцентру превенції та терапії узалежнень, а також лікарсько-фізкультурного диспансеру.

 

За інформацією облради, очільницею КНП ЛОР «Львівський обласний медичний центр превенції та терапії узалежнень» стала Мирослава Кабанчик, а директором КНП ЛОР «Львівський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер» – Степан Середа.

Контракт із ними укладуть терміном на 5 років.

Довідка

Кабанчик Мирослава Орестівна 1959 р. н. Повна вища освіта за спеціальністю «Педіатрія», ординатура за спеціальністю «Психіатрія дитяча», на сьогодні здобуває другу вищу освіту за напрямом «Адміністративний менеджмент та управління» в Навчально-науковому інституті Адміністрування та післядипломної освіти НУ «Львівська політехніка».

Мирослава Орестівна – лікар-нарколог вищої кваліфікаційної категорії, має вищу кваліфікаційну категорію по спеціальності організація і управління охороною здоров’я та по спеціальності психіатрія.

З 2017 року по теперішній час – експерт з наркології департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації, є організатором наркологічної служби в Львівській області, неодноразово залучалась для проведення перевірок в закладах охорони здоров’я України, приймала участь в робочих групах МОЗ України з розробки нормативно-правових актів з питань наркології. З моменту впровадження ЗПТ у Львівській області призначена відповідальною особою Департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації.
Загальний стаж професійної діяльності –  35 років.
З 30.09.2004р. працює в КНП ЛОР «Львівський обласний медичний центр превенції та терапії узалежнень», з 2019р. і дотепер виконує в. о. КНП ЛОР «Львівський обласний медичний центр превенції та терапії узалежнень».

Середа Степан Васильович 1958 р. н. Повна вища освіта за спеціальністю «Педіатрія». У 1999 році здобув другу вищу освіту в регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління», у 2015 році присвоєно почесне звання «Заслужений лікар України». Загальний стаж діяльності –  45 років.  З 2001р. працює в КНП ЛОР «Львівський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер, з 2019р.  і дотепер на посаді в. о. директора КНП ЛОР «Львівський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер.

Фото: ЛОР

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