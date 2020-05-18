До Рясного запустили ще один спецавтобус

З понеділка, 18 травня, додали другий експериментальний автобус, який курсуватиме з мікрорайону Рясне-1. Про це інформує пресслужба АТП-1.

Зокрема, автобус курсувати з Рясне-1 до Приміського вокзалу.

Втім на час карантину і до відновлення приміських маршрутів в години-пік два експериментальні автобуси курсуватимуть за маршрутом 49, але матиму кінцеву зупинку в мікрорайоні Рясне-1. Рейси виконуватимуть автобуси, які мають по 52 сидячих місця.

Автобуси відправлятимуться в робочі дні із зупинки вул. Стельмаха в мікрорайоні Рясне-1 о 6:35, 6:50, 8:15 та 8:30.

Фото: АТП-1