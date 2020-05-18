19 травня понад 30 вулиць будуть без води: перелік

У вівторок, 19 травня, через ремонтні роботи 34 вулиці у Львові залишаться без водопостачання. Про це інформує ЛМКП «Львівводоканал».
Відключення водопостачання пов’язане з продовження робіт із реконструкції дороги по вул. Шевченка по перепідключенню новозбудованого водопроводу. Відтак з 09:00 до 21:00 год. не буде води у мешканців вулиць:
- вул.Акацієва – Всі будинки
- вул.Алчевської Х – Всі будинки
- вул.Білоруська – Всі будинки
- вул.Вишнева – Всі будинки
- вул.Горбкова – Всі будинки
- вул.Гуні Д – Всі будинки
- вул.Дивізійна – Всі будинки
- вул.Єрошенка В – Всі будинки
- вул.Загула Д – Всі будинки
- вул.Зимова – Всі будинки
- вул.Зимова горішня – Всі будинки
- вул.Зимова долішня – Всі будинки
- вул.Золота – Всі будинки
- вул.Кирилівська – Всі будинки
- вул.Кортумівка – Всі будинки
- вул.Купчинського Р – Всі будинки
- вул.Мови В – Всі будинки
- вул.Молодіжна – Всі будинки
- вул.Моринецька – Всі будинки
- вул.Петрицького А – Всі будинки
- вул.Поштова – Всі будинки
- вул.Пстрака Я – Всі будинки
- вул.Скляна – Всі будинки
- вул.Татарбунарська – Всі будинки
- вул.Тунельна – Всі будинки
- вул.Турянського О – Всі будинки
- вул.Холмська – Всі будинки
- вул.Хорватська – Всі будинки
- вул.Чернівецька – Всі будинки
- вул.Чубинського П – Всі будинки
- вул.Яблунева – Всі будинки
- вул.Яворівська – Всі будинки
- вул.Ярослава Мудрого – Всі будинки
- вул.Яцкова М – Всі будинки
Також з 11:00 на вул. Золота, 26, Степанівни, 35-37 працюватимуть водовозки.
Вероніка Рой