19 травня понад 30 вулиць будуть без води: перелік

У вівторок, 19 травня, через ремонтні роботи 34 вулиці у Львові залишаться без водопостачання. Про це інформує ЛМКП «Львівводоканал».

Відключення водопостачання пов’язане з продовження робіт із реконструкції дороги по вул. Шевченка по перепідключенню новозбудованого водопроводу. Відтак з 09:00 до 21:00 год. не буде води у мешканців вулиць:

вул.Акацієва – Всі будинки

вул.Алчевської Х – Всі будинки

вул.Білоруська – Всі будинки

вул.Вишнева – Всі будинки

вул.Горбкова – Всі будинки

вул.Гуні Д – Всі будинки

вул.Дивізійна – Всі будинки

вул.Єрошенка В – Всі будинки

вул.Загула Д – Всі будинки

вул.Зимова – Всі будинки

вул.Зимова горішня – Всі будинки

вул.Зимова долішня – Всі будинки

вул.Золота – Всі будинки

вул.Кирилівська – Всі будинки

вул.Кортумівка – Всі будинки

вул.Купчинського Р – Всі будинки

вул.Мови В – Всі будинки

вул.Молодіжна – Всі будинки

вул.Моринецька – Всі будинки

вул.Петрицького А – Всі будинки

вул.Поштова – Всі будинки

вул.Пстрака Я – Всі будинки

вул.Скляна – Всі будинки

вул.Татарбунарська – Всі будинки

вул.Тунельна – Всі будинки

вул.Турянського О – Всі будинки

вул.Холмська – Всі будинки

вул.Хорватська – Всі будинки

вул.Чернівецька – Всі будинки

вул.Чубинського П – Всі будинки

вул.Яблунева – Всі будинки

вул.Яворівська – Всі будинки

вул.Ярослава Мудрого – Всі будинки

вул.Яцкова М – Всі будинки

Також з 11:00 на вул. Золота, 26, Степанівни, 35-37 працюватимуть водовозки.