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19 травня понад 30 вулиць будуть без води: перелік

Вероніка Рой

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У вівторок, 19 травня, через ремонтні роботи 34 вулиці у Львові залишаться без водопостачання. Про це інформує ЛМКП «Львівводоканал».

 

Відключення водопостачання пов’язане з продовження робіт із реконструкції дороги по вул. Шевченка по перепідключенню новозбудованого водопроводу. Відтак з 09:00 до 21:00 год. не буде води у мешканців вулиць:

  • вул.Акацієва – Всі будинки
  • вул.Алчевської Х – Всі будинки
  • вул.Білоруська – Всі будинки
  • вул.Вишнева – Всі будинки
  • вул.Горбкова – Всі будинки
  • вул.Гуні Д – Всі будинки
  • вул.Дивізійна – Всі будинки
  • вул.Єрошенка В – Всі будинки
  • вул.Загула Д – Всі будинки
  • вул.Зимова – Всі будинки
  • вул.Зимова горішня – Всі будинки
  • вул.Зимова долішня – Всі будинки
  • вул.Золота – Всі будинки
  • вул.Кирилівська – Всі будинки
  • вул.Кортумівка – Всі будинки
  • вул.Купчинського Р – Всі будинки
  • вул.Мови В – Всі будинки
  • вул.Молодіжна – Всі будинки
  • вул.Моринецька – Всі будинки
  • вул.Петрицького А – Всі будинки
  • вул.Поштова – Всі будинки
  • вул.Пстрака Я – Всі будинки
  • вул.Скляна – Всі будинки
  • вул.Татарбунарська – Всі будинки
  • вул.Тунельна – Всі будинки
  • вул.Турянського О – Всі будинки
  • вул.Холмська – Всі будинки
  • вул.Хорватська – Всі будинки
  • вул.Чернівецька – Всі будинки
  • вул.Чубинського П – Всі будинки
  • вул.Яблунева – Всі будинки
  • вул.Яворівська – Всі будинки
  • вул.Ярослава Мудрого – Всі будинки
  • вул.Яцкова М – Всі будинки

Також  з 11:00 на вул. Золота, 26, Степанівни, 35-37 працюватимуть водовозки.

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