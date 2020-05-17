СБУ опублікувала онлайн-колекцію документів КДБ про «Розстріляне відродження»

Із нагоди Дня пам’яті жертв політичних репресій Служба Безпеки України опублікувала онлайн-колекцію документів з архівів КДБ про масові розстріли жертв Великого терору. Про це повідомляє СБУ на своїй сторінці у Facebook.

Як наголошують у СБУ, жертвами терору 1937-38 років стали понад 260 тисяч українців: більшість із них були розстріляні. А їхнім родинам повідомляли про смерті від інфарктів і серцевих нападів. Була навіть окрема директива – з родичами розстріляних говорити усно, а дату смерті в довідках ставити довільно, у межах 10 років після арешту.

«Сьогодні документи з архівів КДБ доступні онлайн. Колекція про долі «Розстріляного відродження» показує, як приховувалася правда.

Наприклад, точна дата розстрілу українського режисера Леся Курбаса – 3 листопада 1937 року. Хоча за документами він нібито загинув у таборах у 1942-му. І через 19 років після реальної смерті Курбаса в архівах КДБ Архангельскої області з’явиться висновок: скасувати розстріл через відсутність складу злочину», – зазначає СБУ.

Колекція публікується з нагоди Дня пам’яті жертв політичних репресій, який відзначають сьогодні, 17 травня. Документи можна переглянути за посиланням.

Зображення: СБУ