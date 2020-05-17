Якою буде погода у Львові на початку тижня

У понеділок, 18 травня, у Львові температура повітря прогріється до 19 градусів. Опадів не очікується. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Зазначається, що вночі 18 травня буде 6-8 градусів тепла, а вдень – 17-19 градусів. Вітер західний 7-12 м/c. Без опадів.

У вівторок, 19 травня, у Львові вночі очікується 6-8 градусів тепла, а вдень – 19-21 градус. Без дощу. Вітер південно-західний 7-12 м/c.

У середу, 20 травня, Укргідрометцентр обіцяє вночі – 6-8 градусів тепла, вдень – 14-16 градусів. Без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 м/c.