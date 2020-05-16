Побудова об’єднаної та успішної Європи не може завершитися без Україні, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що гасло «Україна – це Європа» не повинно стати просто формальним, яке ми згадуємо раз на рік. Це має бути частиною нашої свідомості. Про це йдеться у зверненні глави народу з нагоди Дня Європи.

Він нагадав, що сьогодні українці відзначають День Європи.

«Сьогодні ми відзначаємо особливе свято – День Європи. Упевнений, що “Україна – це Європа” не повинно стати просто формальним гаслом, яке ми згадуємо раз на рік. Це має бути частиною нашої свідомості.Я завжди казав, що Європа – це насамперед спосіб мислення. Європа починається з кожного з нас. З кожного громадянина. З дотримання законів, сплати податків, захисту демократичних цінностей та громадянського суспільства, вільного волевиявлення, свободи слова, думки та віросповідання, рівності та поваги. З «алергії» на те, щоб брати чи давати хабарі, з правильно запаркованого авто та недопалка, викинутого в смітник. Давайте робити так, щоб День Європи був у нас кожного дня», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент вірить у те, що настане час, коли Україна частиною європейської родини.

«Цьогоріч наші європейські друзі відзначили 70-річчя проголошення Декларації Шумана, з якої фактично почав свій відлік Європейський Союз. Слова Робера Шумана актуальні й сьогодні: «Європа не буде побудована одразу або за єдиним планом». Побудова об’єднаної, квітучої та успішної Європи триває. Для мене очевидно, що цей процес не може вважатися завершеним без України», – глава держави.