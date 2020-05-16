Італія з 3 червня відкриває кордони

Уряд Італії ухвалив рішення про ослаблення обмежувальних заходів, запроваджених в країні через пандемію коронавірусу. Зокрема, з 3 червня в Італії знімуть обмеження на пересування всередині країни, а також на в’їзд і виїзд за її межі. Про це пише Громадське з посиланням на повідомлення італійського уряду.

В’їждати до Італії дозволять з країн Європейського Союзу та Шенгенської зони, включаючи Швейцарію та Монако. Для тих, хто перетинатиме кордон, більше не буде обов’язкового карантину на 14 днів.

Водночас залишається в силі заборона на пересування і вимога про карантин для людей із підтвердженим діагнозом COVID-19, або тих, хто контактував з інфікованими.

В уряді Італії наголосили, що у разі нового спалаху коронавірусної інфекції влада на регіональному чи національному рівні може знову обмежити пересування в конкретних районах.

Варто зазначити, що Італія досі у п’ятірці країн-лідерів за кількістю інфікованих коронавірусом. Загалом в країні зафіксували 223 885 інфікованих, з них 120 205 одужали, а 31 610 померли. Досі хворіють понад 72 тисячі людей.