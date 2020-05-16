До наступних переговорів щодо Донбасу можуть залучити переселенців

На наступній зустрічі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу Україна залучить групу представників окремих районів Донецької та Луганської областей, до якої зокрема входитимуть переселенці. Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак під час зустрічі в режимі відеоконференції з послами країн Групи семи (G7) та головою Представництва Європейського Союзу в Україн, передає пресслужба ОП.

За його словами, на наступній зустрічі Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції Україна представить групу представників окремих районів Донецької та Луганської областей, зокрема з числа українських громадян – внутрішньо переміщених осіб, які можуть репрезентувати Донецьку та Луганську області. На його думку це «покладе край монополії на представництво цих територій з боку невизнаних квазідержавних утворень».

«Ми готові узгоджувати, як це передбачено Мінським пакетом домовленостей, з громадянами України, які не мають стосунку до незаконних збройних угруповань, які не вбивали наших воїнів, які не мають стосунку до невизнаних утворень. На нашу думку, саме такі люди можуть бути представниками Донбасу», – сказав Андрій Єрмак.

Він зазначив, що Україна розраховує на підтримку країн G7, ЄС та всього цивілізованого світу для подальшого активного просування в Мінському процесі.

Очільник Офісу Глави держави також повідомив, що найближчими тижнями разом з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою здійснить візит до Берліна, де будуть продовжені консультації щодо шляхів підвищення ефективності роботи Нормандського та Мінського переговорних форматів.