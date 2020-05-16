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До кінця року в Україні планують відкрити 137 нових шкіл

Вероніка Рой

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У рамках програми «Велике будівництво» цього року в Україні заплановане будівництво або капітальний ремонт 137 шкіл, які мають запрацювати до кінця 2020 року.  Про це розповів міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, передає Укрінформ.

 

«Ми зараз будуємо чи ремонтуємо, чи капітально ремонтуємо 137 шкіл. З огляду на те, що навчальний рік починається 1 вересня, то переважна більшість шкіл повинна бути відкрита 1 вересня. Там, де це технічного неможливо, ми їх відкриємо в четвертому кварталі цього року», –  сказав Чернишов.

Він зазначив, що у відомстві наразі сфокусовані на тому, щоб всі школи були відкриті до 1 вересня.

За словами Чернишова, за програмою «Велике будівництво» в Україні буде збудовано чи відремонтовано 375 об’єктів соціальної інфраструктури: 137 шкіл, 116 садочків та 122 спортивних об’єкти.

Зазначимо, будівельні роботи на об’єктах соціальної інфраструктури за програмою «Велике будівництво» в Україні почалися 1 березня.  Програма передбачає масштабне будівництво та капітальний ремонт шкіл, дитячих садків, приймальних відділень лікарень, стадіонів і доріг по всій країні.

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