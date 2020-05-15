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У Львові помер провідний нейрохірург Західної України

Вероніка Рой

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У Львові 15 травня помер відомий лікар-нейрохірург Юрій Сандурський. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова.

 

«Колектив Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова висловлює співчуття рідним та близьким видатного лікаря-нейрохірурга Юрія Михайловича Сандурського, який відійшов у вічність 15 травня після довготривалої хвороби. Смерть Юрія Сандурського стала великою втратою не лише для всієї медичної спільноти! Для львів’ян він був і завжди залишиться яскравим прикладом відданості лікувальній справі, українському народові та Україні», – йдеться у повідомленні.

Свій життєвий шлях як лікар Юрій Сандурський розпочав у селі Ясінка Турківського району і завершив провідним нейрохірургом Західної України.

«Він залишив після себе сотні тисяч вилікуваних пацієнтів та цілу плеяду знаних нейрохірургів, котрих він навчив не тільки вправно оперувати, а в першу чергу – співчувати хворим, аналітично мислити та приймати швидкі виважені рішення», – зазначають у лікарні швидкої допомоги.

Фото: КЛШМД

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