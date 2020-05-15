Дощ та прояснення: якою буде погода на вихідних на Львівщині?

Цими вихідними на Львівщині прогнозують до 17 градусів тепла, місяцми можливі дощі. Про це йдеться на сайті Українського гідрометцентрі.

У суботу, 16 травня, вночі на території області прогнозують 4-6 градусів тепла. Також очікується дощ. Натомість вдень стовпчики термометра піднімуться до 16 градусів тепла, опадів не передбачається. Вітер західний 7-12 м/с.

Натисніть на зображення для його збільшення

Вночі у неділю, 17 травня, опадів не прогнозують, температура повітря становитиме 5-7 градусів тепла. Натомість вдень обіцяють опади та 15-17 градусів тепла. Вітер західний 5-10 м/с.