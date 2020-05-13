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Зоологічний музей запрошує львів'ян на онлайн-екскурсію

Соломія Головіна

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Зоологічний музей Львівського національного університету імені Івана Франка запрошує переглянути 18 травня онлайн-трансляцію екскурсії. Про це повідомляється на Facebook-сторінці установи.

 

Онлайн-екскурсію організовують з нагоди святкування Міжнародного дня музеїв.

«Наш Музей наразі ще залишається зачиненим, тож спробуємо «зустрітися» з Вами у новому форматі. В рамках святкування Міжнародного дня музеїв (18 травня) пропонуємо Вам відвідати Зоологічний музей онлайн! Ми проведемо онлайн-трансляцію екскурсії на нашій сторінці у Facebook», – мовиться у повідомленні львівського зоологічного музею.

Онлайн-трансляція розпочнеться 18 травня о 13:00 год. Екскурсія триватиме орієнтовно 1-1,5 год.

Довідка

Зоологічний музей ЛНУ ім. І. Франка належить до числа найстаріших університетських музеїв Європи. Заснований він, як Кабінет натуральної історії, у 1784 році. Статусу Зоологічного музею набув 25 лютого 1885 року.

Наукові колекції музею налічують понад 180 тис. експонатів, з яких близько 10 тис. формують експозицію. Фонди музею репрезентують тваринний світ усіх континентів та всіх акваторій земної кулі. На сьогодні музей володіє чотирма залами, коридором-галереєю, фондосховищем і робочим приміщенням, загальною площею 469,4 м2.

Музейні колекції мають виняткове значення для науки і практично не підлягають відтворенню у разі їх втрати або руйнування. Вони є важливими джерелами дослідження проблем змін навколишнього природного середовища, збереження і відновлення біорізноманіття як основи функціонування біосфери. Це практично єдина форма науково задокументованого речового підтвердження видової різноманітності та змін ареалів тварин, яка може бути піддана критичній ревізії згідно сучасної систематики.

Фото: Зоологічний музей ЛНУ ім. І. Франка

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