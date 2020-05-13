Українцям з вересня заборонили їздити в Білорусь по внутрішніх паспортах

Кабінет міністрів частково обмежив безвізовий режим з Білоруссю і скасував можливість для українців в’їжджати у цю країну за внутрішніми паспортами. Нововведення запрацюють з 1 вересня. Відповідну постанову ухвалили на засіданні уряду 13 травня, передає Громадське.

Міністерству закордонних справ доручили поінформувати уряд Білорусі про такі зміни.

Хоч і в’їхати на територію Білорусі з України зі звичайним паспортом тепер не можна буде, виїхати звідти в Україну з цим документом не заборонятимуть.

У пояснювальній записці до постанови зазначити, що таке рішення ухвалили через те, що внутрішній паспорт України (у формі книжечки) має низький рівень захисту, відтак зросла кількість його підробок. Окрім того, відсутність у ньому інформації англійською мовою унеможливлює зчитування даних для перевірки по базах Інтерполу. Також в уряді переконують, що закордонний паспорт прискорить пропуск на кордоні.

Згідно з угодою від 2009 року українці мали право їздити в Білорусь за внутрішніми паспортами громадянина України.