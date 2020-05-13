ОСТАННІ НОВИНИ

Українцям з вересня заборонили їздити в Білорусь по внутрішніх паспортах

Соломія Головіна

|

Кабінет міністрів частково обмежив безвізовий режим з Білоруссю і скасував можливість для українців в’їжджати у цю країну за внутрішніми паспортами. Нововведення запрацюють з 1 вересня. Відповідну постанову ухвалили на засіданні уряду 13 травня, передає Громадське.

 

Міністерству закордонних справ доручили поінформувати уряд Білорусі про такі зміни.

Хоч і в’їхати на територію Білорусі з України зі звичайним паспортом тепер не можна буде, виїхати звідти в Україну з цим документом не заборонятимуть.

У пояснювальній записці до постанови зазначити, що таке рішення ухвалили через те, що внутрішній паспорт України (у формі книжечки) має низький рівень захисту, відтак зросла кількість його підробок. Окрім того, відсутність у ньому інформації англійською мовою унеможливлює зчитування даних для перевірки по базах Інтерполу. Також в уряді переконують, що закордонний паспорт прискорить пропуск на кордоні.

Згідно з угодою від 2009 року українці мали право їздити в Білорусь за внутрішніми паспортами громадянина України.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Обережно, карантинна хандра! Як приборкати страх і підготуватися до життя після карантину
Соломія ГОЛОВІНА
Обережно, карантинна хандра! Як приборкати страх і підготуватися до життя після карантину

Ви вже втомилися дивитися новини про COVID-19, які більше схожі на трейлер фільму про апокаліпсис? Два місяці вдома на к...

Гроші, які йдуть за пацієнтом, – не панацея. Що робити лікарням, яким бракує коштів
Наталя ДУЛЯБА
Гроші, які йдуть за пацієнтом, – не панацея. Що робити лікарням, яким бракує коштів

З 1 квітня в Україні стартував другий етап медичної реформи, який передбачає зміну системи фінансування лікарень і медце...

Один донор крові може врятувати три життя. Львівський обласний центр крові закликає відгукнутися небайдужих
Гаряча лінія «Стоп-Коронавірус»
Один донор крові може врятувати три життя. Львівський обласний центр крові закликає відгукнутися небайдужих

В той час коли медицина веде боротьбу з пандемією коронавірусу, виникають інші проблеми, від яких безпосередньо залежить...

Блаженніший Святослав: «В мене завжди було відчуття, що я "живу в кредит"»
Наталя ДУЛЯБА
Блаженніший Святослав: «В мене завжди було відчуття, що я

5 травня глава УГКЦ Блаженніший Святослав святкує своє 50-річчя. З цієї нагоди Львівський портал публікує інтерв’ю, у як...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...