Рада ухвалила так званий «антиколомойський» закон

Верховна Рада України 13 травня підтримала у цілому так званий банківський закон, необхідний для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом. За відповідне рішення проголосували 270 депутатів, передає Економічна правда.

Цей законопроєкт залишався останньою умовою для продовження співпраці з МВФ. Під час голосування у залі був присутній президент Володимир Зеленський, який закликав «захистити економіку» і підтримати законопроєкт.

Законопроєкт передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.

При цьому визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.

З 2014 року Нацбанк вивів з ринку 104 банки. У пояснювальній записці йдеться, що «деякі банки, використовуючи недосконалу судову систему, намагаються знову повернутись на ринок, що створює системні ризики для фінстабільності».