Рада підтримала законопроєкт, який дозволяє приховувати майно через дітей

Нардепи підтримали за основу та в цілому виключення з числа членів сім’ї суб’єкта декларування дітей, які з ним не проживають, що передбачено проєктом закону № 3355-1. За підтримку законопроєкту проголосували 244 нардепи, пише УП.

Законопроєкт 3355-1 який дозволяє уникати декларування майна чиновниками, якщо воно записане на неповнолітніх дітей, які не проживають з декларантом.

Чиновники, нардепи, члени Кабміну, державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування, військові посадові особи Збройних Сил України, судді тощо зобов’язані декларувати своє майно і доходи. За відповідністю статків і придбаного майна має слідкувати Національне агентство з запобігання корупції.

Чиновники мають декларувати не лише свої доходи, нерухомість, авто і коштовності, а й ті, які належать членам їхніх родин, або перебувають у них у користуванні.

Водночас нова редакція закону змінює поняття членів сім’ї, чиє майно підлягає декларації, – з нього виключаються діти, які не проживають разом із декларантом.

Також закон виключає з кола декларантів радників, помічників, уповноважених та навіть прессекретаря президента в тому випадку, якщо вони працюють на громадських засадах.

Журналісти і НАЗК неодноразово виявляли невідповідність між доходами і коштовним майном низки чиновників. Дуже часто чиновники і посадовці переписують майно на родичів, або просто «забувають» вказувати його в декларації. Це може свідчити про їх корумпованість.

Законопроєкт внесено до парламенту групою нардепів зі «Слуги народу», «Батьківщини», ОПЗЖ і групи «За майбутнє».