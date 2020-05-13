Найбільших підрядників Укравтодору підозрюють у тендерних фальсифікаціях

Найбільші підрядники Укравтодору компанії «Автомагістраль-Південь» і «Ростдорстрой» заявили на виконання ремонтів у 2020-2021 роках техніку і робітників, які мають одночасно виконувати роботи в різних регіонах України. Про це свідчить дослідження щодо наявних людей та техніки у вказаних лідерів дорожнього картелю, яке провели «Наші гроші» і «Ліга антитрасту», пише Главком.

З цими компаніями наразі укладено 86 контрактів на 17,19 млрд грн, по яким строк виконання робіт спливає цього та наступного року. В тендерних пропозиціях по цим торгам «Автомагістраль-Південь» та «Ростдорстрой» вказуваали одних і тих же робітників на тій самій техніці, які мають робити ремонти доріг в різних куточках України одночасно.

У ході дослідження проаналізовано 36 закупівель на суму 5,13 млрд грн, які виграв «Ростдорстрой», а також 50 закупівель на 12,06 млрд грн «Автомагістраль-Півдня».

Загалом «Ростдорстрой» пообіцяв відремонтувати 35 доріг та вулиць у різних регіонах силами 240 працівників. У свою чергу «Автомагістраль-Південь» включив у пропозиції на 50 тендерів всього 330 робітників.

При цьому дорожній робітник має бути фізично присутній у чітко визначених місцях ремонту дороги. Наприклад «Ростдорстрой» заявив Петра Володимировича Дудьєва на 2020 рік на виконання робіт по 20 об’єктам у Вінницькій, Черкаській, Миколаївській, Полтавській і Одеській областям. «Автомагістраль-Південь» заявила по півсотні одних і тих самих дорожніх робітників по об’єктам у Харківській, Одеській, Дніпропетровській та Львівській областях.

Окрім маніпуляцій з працівниками, компанії так само вказували в різних тендерах одну й ту ж будівельну техніку. «Автомагістраль-Південь» і «Ростдорстрой» обіцяли, що орендовані котки будуть працювати на 24 і 15 об’єктах відповідно

Більше того, фірми подекуди взагалі не вказували жодних даних про наявну техніку у «Прозорро», а замовники вірили їм на слово. Приміром, «Автомагістраль-Південь» вказала відповідну інформацію про техніку лише у 26 з 50 закупівель