У США закликали ввести нові санкції проти Росії

У Конгресі США закликають ввести проти Росії нові та посилені санкції. РФ закликають звільнити всіх політичних в’язнів, в тому числі, українців. Про це йдеться у повідомленні Комітету з міжнародних справ Палати представників США, передає РБК-Україна.

Зокрема, автори резолюції заявляють про необхідність звільнення журналістів, активістів, правозахисників, учасників мирних організацій і громадян України, засуджених у Росії і анексованому Криму.

«Володимир Путін – жорстокий авторитарний лідер з тривалою історією придушення громадянських свобод, в томі числі свободи преси, свободи слова, політичної опозиції і демократії. Варто тільки згадати жорстоке вбивство критика путінського режиму Бориса Нємцова, щоб побачити, як Путін грубо пригнічує тих, хто виступає проти нього», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, авторами резолюції є конгресмен-демократ Еліот Енгель та старший член комітету з міжнародних справ Палати представників конгресмен-республіканець Майкл Маккол.