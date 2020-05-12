Львів’ян запрошують на онлайн-зустріч з Олегом Сенцовим. Він презентуватиме роман «Другу також варто придбати»

Львів’ян запрошують долучитись 15 травня до онлайн-розмови з кінорежисером, сценаристом, письменником та громадським активістом Олегом Сенцовим. Під час онлайн-зустрічі він презентуватиме свій новий апокаліптичний роман «Другу також варто придбати», написаний у період ув’язнення в російській колонії. Про це повідомляє «Видавництво Старого Лева».

На сторінках роману «Другу також варто придбати» – вигадані фантастичні реалії (позаземна цивілізація, яка ніби-то прагне врятувати людей від них самих) та цілком реальні проблеми людства – боротьба за ресурси, колабораціонізм, вплив пропаганди на свідомість громадян та роль у цьому всьому маленької людини.

«Роман «Другу також варто придбати» був задуманий в рамках трилогії, коли я ще писав свій перший роман «Купіть книгу – вона смішна». Тоді, в 2010 році, я не думав, що мої книги будуть видані, тим більше написані в такому несерйозному стилі. Але я пообіцяв собі, що якщо перший роман колись буде виданий і матиме більше 18-ти читачів, то я напишу другий, а потім, можливо, і третій. Уже перебуваючи в ув’язненні, на той момент в північному якутському таборі в 2017 році, я дізнався, що моя книга видана і почав отримувати позитивні відгуки від простих читачів. Тому я розпочав роботу над другою книгою. Працюючи щодня, написав її приблизно за 3 місяці – на щастя, часу у в’язниці достатньо. Через два роки, на початку 2019, я зробив другу редакцію і відправив чистовик на волю, так як не знав, скільки ще мені доведеться перебувати за гратами», – розповідає Олег Сенцов про роботу над романом.

За його словами, головна тема роману – це прагнення суспільства, більш технічно та інтелектуально розвиненого, нав’язати свої правила життя менш розвиненому.

«Коли роман лише задумувався, я керувався невдалим досвідом США, їхніми спробами просування демократії на Близькому Сході, в тому числі з застосуванням військової сили. Тому дія роману відбувається в Америці, але цього разу прилітають інопланетяни, беруть країну під контроль і вже самих американців починають змушувати жити за їхніми правилами. Це була початкова ідея, але коли писався роман, то на нього, звісно ж, вплинули події 2014 року – окупація Криму російськими військами і колабораціонізм частини населення та органів місцевої влади, які слідували за нею», – додає Олег Сенцов.

Пряма трансляція відбудеться о 19 год. на сторінці «Видавництва Старого Лева» у Facebook: https://www.facebook.com/starlev/

Додамо, Олег Сенцов – український кінорежисер, сценарист, письменник. Лауреат Премії імені Андрія Сахарова за свободу думки, Премії Американського ПЕН імені Барбари Ґолдсміт «Свобода писати», Національної премії України імені Т. Шевченка. Був незаконно ув’язнений Російською Федерацією з травня 2014 року і засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі. Звільнений 2019 року.