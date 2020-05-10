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Біля берегів Африки пірати викрали українця

Ольга Денисяка

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У Міністерстві закордонних справ України заявили, що біля берегів Екваторіальної Гвінеї пірати напали на судно і викрали українця. Про це повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев, передає УНІАН.

 

Як повідомив Сергій Погорєльцев, сьогодні отримана інформація про те, що поблизу порту Малабо (Екваторіальна Гвінея) здійснено піратський напад на судно RIO MITONG (прапор Коморських Островів, судновласник бельгійська компанія SMART S&P SA, оператор судна – ITS INTERNATIONAL TRADE).

«За попередньою інформацією, в результаті нападу захоплено та вивезено у невідомому напрямі одного громадянина України – члена екіпажу судна»,  – зазначив Сергій Погорельцев.

Наразі посольство України в Бельгії встановлює контакт з компаніями судновласником та оператором судна щодо перевірки зазначеної інформації та з’ясування обставин справи. Посольства України в Сенегалі (відповідає за Екваторіальну Гвінею) та Нігерії (найближча дипломатична установа до місця події) звернулися до місцевих компетентних органів з метою підтвердження факту захоплення громадянина України.

Справа перебуває на контролі причетних закордонних дипломатичних установ України та Департаменту консульської служби МЗС.

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