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«Нявчики» шукають дім: четверо котиків з ЛКП «Лев» чекають на «всиновлення»

Соломія Головіна

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ЛКП «Лев» шукає домівку і люблячі руки для чотирьох бездомних котиків: Гектора, Мишки, Масяні, Пусі.

 

«Світ був би трішки кращим, якби в кожній сім’ї жив кіт Леопольд і часом нагадував усім дорослим: «Давайте жити дружно!». У нас на підприємстві 14 таких Леопольдів. Усім потрібен дім. Ось перша група тих, хто завершив усі процедури і готовий їхати в сім’ю. Очолює її неймовірний Гектор», – мовиться у повідомленні ЛКП «Лев» у Facebook.

ГЕКТОР

Гектор, 1 рік. Хороший, добрий, товстенький кіт. Має широку мордочку і широку душу, але не має однієї лапки. Це не заважає йому моторно бігати і розганяти мух.

МИШКА

Мишка, 2 роки. Як ззовні, так і за характером – «лісовий кіт». Ніколи не сидить на місці, весь час в дослідженнях – що тут у вас? а оце що таке? При цьому, не робить ніякої шкоди.

МАСЯНЯ

Масяня, 1 рік. Невеличка, ручна дівчинка. Дуже потішна і справді чимось схожа на героїню одноіменного мультфільму. Вміє кумедно вимовляти «мяу».

ПУСЯ

Пуся, 1 рік. Щойно після стерилізації, але дуже просила її сфотографувати та зазначити, що вона любить м’які крісла, розчісування, сир, і що за хронотипом – вона сова.

Фото: ЛКП «Лев»

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