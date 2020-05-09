На українській антарктичній станції учасник експедиції наклав на себе руки

На станції «Академік Вернадський» 8 травня загинув кухар 25-ї Української антарктичної експедиції Василь Омелянович. Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

За попередньою інформацією, чоловік наклав на себе руки через особисті проблеми.

«Усі ми знали Василя як дуже спокійну, виважену та добру людину, справжнього професіонала. Це була вже п’ята його експедиція на станцію «Академік Вернадський». Зараз ми з’ясовуємо всі обставини смерті, попередньо відомо, що він наклав на себе руки через особисті проблеми. На жаль, всі ми живі люди, і ніхто наперед не знає, що для кого стане останньою краплею чи «соломинкою, яка зламала спину», – зазначив керівник Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

Василь Омелянович народився 1985 року та мешкав у місті Малині Житомирської області. Починаючи зі своєї першої зимівки (2011 рік, 16-та УАЕ), знову і знову повертався до Антарктиди (учасник 18-ї, 20-ї та 23-ї УАЕ). П’ята зимівка стала для нього останньою. В останньому дописі у Фейсбуці він закликав шанувати та поважати людей і домівки, де на нас чекають.

Наразі вирішується питання доставки тіла померлого додому в Україну.

Обов’язки кухаря на станції наразі по черзі виконуватимуть усі інші учасники експедиції.

Фото: uac.gov.ua