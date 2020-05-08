Мільйони скалічених доль. У Другій світовій загинув кожен п’ятий українець, – Зеленський

У Другій світовій війні загинув кожен п’ятий українець. Про це президент України Володимир Зеленський зазначив у своєму зверненні з приводу Дня пам’яті та примирення.

«Сьогодні, у День пам’яті та примирення, ми вклоняємось перед усіма, хто захищав світ від нацизму. Захищав рідну українську землю та загинув у роки Другої світової війни. Ми відзначаємо подвиг українського народу та його внесок у перемогу Антигітлерівської коаліції. В ніч з 8 на 9 травня ми зустрінемо першу хвилину миру – мить падіння та капітуляції нацистського режиму», – зазначив президент.

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При цьому додав, що нині Україна разом з усім цивілізованим світом промовляє: «Never again. Ніколи знову».

Як зазначив Володимир Зеленський, за шість років війни загинуло понад вісім мільйонів українців.

«У Другій світовій загинув кожен п’ятий українець. І я не знаю, чи взагалі можливо повною мірою усвідомити ці цифри. Мільйони скалічених доль. Мільйони шрамів на землі у вигляді могил. Мільйони дітей, які більше не почують батьківську казку перед сном. Мільйони матерів, що більше не обіймуть своїх синів. Мільйони осель, у які ніхто не повернеться. Мільйони листів, що лишилися без відповіді. Мільйони ненаписаних книжок, віршів та пісень. Мільйони несказаних «Я тебе кохаю». І все це разом – мільярди причин для людства не допустити подібного ніколи знову», – сказав глава держави.

Як відомо, 8 травня у всьому світі, зокрема, і в Україні, відзначають День пам’яті та примирення, присвячений жертвам Другої світової війни.