Поліцейські взялися розслідувати смерть 23-річного хлопця у Городоцькій лікарні

Поліцейські почали розслідувати обставини смерті 23-річного хлопця у Городоцькій центральній районній лікарні.

«7 травня під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили повідомлення про смерть 23-річного мешканця Городоцького району, яка, на думку його родичів, настала внаслідок неналежного виконання медиками місцевої лікарні своїх професійних обов’язків», – інформують у пресслужбі Нацполіції Львівщини.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч1. ст.140 (Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на термін до двох років. Правоохоронці встановлюють обставини події, проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, 27 квітня у Городоцькій центральній районній лікарні,що на Львівщині, помер 23-річний Ростислав Комнатний, якому місцеві лікарі не змогли вчасно діагностувати гострий апендицит. Детальніше про це читайте тут.