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Володимир Омелян: «Аеропорт «Київ» просить про допомогу»

Вероніка Рой

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Колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян про ризик банкрутства Міжнародного аеропорту «Київ» ім. Сікорського (Жуляни):

«Аеропорт «Київ» просить  про допомогу. Локдаун і зупинка сполучення поставили підприємство, якому потрібно утримувати інфраструктуру та працівників, на межу банкрутства.

Мова не просто про зручний аеропорт в межах міста. Міста дотягуються туди, куди дотягується їхня інфраструктура. Якщо ми хочемо мати змогу потрапити з Києва в інші країни світу, щоб на табло рейсів закордоном було слово Kyiv, летовища повинні жити і розвиватися.

Суперміста ХХІ століття, серед яких має бути і Київ, збільшують свою інфраструктуру, а не зменшують її. Нам вартувало величезних зусиль, щоб впродовж 2016-19 років збільшити авіаційний пасажиропотік удвічі, встановити абсолютні рекорди за ростом українських летовищ в Європі, привести лоукости і легендарний Раянейр.

Тому, ми повинні зберегти наші досягнення і забезпечити подальший розвиток. До речі, в «Борисполі» ситуація теж переддефолтна».

Фото: Mind.ua

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