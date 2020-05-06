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Проти ексгенпрокурора Рябошапки відкрили кримінальне провадження

Ольга Денисяка

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження проти колишнього генерального прокурора Руслана Рябошапки. Про це повідомляє LB.ua з посиланням на САП.

 

Дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) і ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або отримання неправомірної винагороди службовою особою) Кримінального кодексу.

Руслан Рябошапка зазначив, що йому стало відомо про відкриття провадження кілька днів тому.

«Мені відомо стільки, скільки і вам. Що було судове рішення і САП зобов’язали відкрити провадження. Спочатку вони (САП, – ред.) відмовилися, а потім через суд зобов’язали. Це – типова процедура», – зазначив він.

Рябошапка також сказав, що не бачив заяви колишнього прокурора Генпрокуратури, за заявою якого відкрили провадження. На запитання, де зараз перебуває ексгенпрокурор, він сказав, що не в Україні, а зі своєю сім’єю в Страсбурзі (Франція).

У коментарі hromadske, Рябошапка зазначив, що на його думку провадження відкрили за заявою колишнього прокурора Андрія Шевченка.

Нагадаємо, Руслан Рябошапка був призначений генпрокурором учервні 2019 року. Верховна Рада на позачерговому вечірньому засіданні 5 березня проголосувала за висловлювання недовіри генпрокуророві Руслану Рябошапці. «За» проголосували 263 нардепи.

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